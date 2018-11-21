Появилось видео перестрелки в московском кафе

В ходе перестрелки в кафе на юго-западе Москвы погиб человек, опубликовано видео инцидента.

Несколько мужчин в кафе внезапно начали ссору, потом повскакивали с мест, стали стрелять, а потом разбежались. Один человек погиб, еще один – ранен, сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что всего было произведено 12 выстрелов.

Участники конфликта, предположительно, скрылись на трех автомобилях, раненого забрали с собой.

На место прибыла полиция, объявлен план «Перехват».