Минюст ответил на запрос ЕСПЧ об украинских моряках

Министерство юстиции России отправило в Европейский суд по правам человека ответ на запрос об обстоятельствах задержания украинских моряков в Керченском проливе, сообщили в российском ведомстве.

«В Европейский Суд по правам человека направлены ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минюсте подчеркнули, что ЕСПЧ проинформирован о местонахождении задержанных украинских моряков, наличии у них доступа к юридической помощи, нетяжелых ранениях и необходимой медицинской помощи.

Ведомство отмечает, что жалоб со стороны украинских моряков нет, ситуацию контролируют уполномоченные по правам человека в Крыму, Москве и России.

«По мнению российских властей, Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует Европейский Суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей», – добавили в пресс-службе.

Неделю назад Минюст России получил запрос ЕСПЧ по жалобе Украины после инцидента в Керченском проливе. Перед этим президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕСПЧ якобы обязал Россию предоставить Киеву всю информацию по задержанию украинских моряков.