Финансирование минобороны Украины на 2019 год увеличили на 18,5%

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования министерства обороны страны на 18,5% до 102,5 млрд гривен, сообщают украинские СМИ со ссылкой на закон «О государственном бюджете Украины», вступающий в силу с 1 января.

Так, на обеспечение деятельности ВС, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны будет направлено 80,4 млн гривен. На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования - 16,9 млн гривен. Аппарат минобороны страны обойдется госбюджету в 101,6 млн гривен, сообщают «Украинские новости».

7 декабря президент Петр Порошенко в ходе выступления на женском конгрессе заявил, что подписал закон о государственном бюджете страны на 2019 год.

Ранее сообщалось, что, принимая закон о государственном бюджете страны на 2019 год, Верховная рада Украины предусмотрела предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен (3,21 млрд долларов).