В ФАС подтвердили проверку поставщика продуктов для Росгвардии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила факт получения обращения ФСБ в связи с возможным нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии.

«Обращение ФСБ поступило в ФАС под грифом «Для служебного пользования», поэтому пресс-служба ФАС не может предоставить комментарии по этому вопросу», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе ФАС, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о возбуждении дела.

В свою очередь в пресс-службе Главной военной прокуратуры сообщили ТАСС, что ведомство проводит проверку законности поставок продуктов для Росгвардии. «По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в ГВП.

В понедельник газета РБК со ссылкой на источники в ФАС сообщила, что антимонопольная служба по обращению ФСБ в ноябре возбудила дело по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов», который является единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии.