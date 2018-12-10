На «Супердискотеке 90-х» в Перми произошла массовая драка

В Перми во время концерта «Супердискотека 90-х» произошла массовая драка, видеозапись происшествия опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел в пермском дворце спорта «Молот», передает Ura.ru.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях. На ней видно, как несколько молодых людей и девушка дерутся. Их пытается разнять охрана. Все участники конфликта были пьяны, сообщает издание со ссылкой на очевидцев.

Посетители мероприятия оставили множество негативных отзывов в социальных сетях и сообщили, что охранники не пытались выводить подвыпивших гостей.

В 2016 году в Перми на концерте группы «Ленинград» несколько поклонников начали драку в зале и едва не сорвали выступление.