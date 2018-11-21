Суда столкнулись в Керченском проливе

В Керченском проливе теплоход «Леди Мария» под флагом Того зацепил винтом якорную цепь судна «Азов Конкорд» под флагом Мальты, сообщили в Росморречфлоте.

Суда получили повреждения, но пострадавших и загрязнений нет, сообщает РИА «Новости».

При маневрировании теплоход зацепил винтом правую якорную цепь судна «Азов Конкорд» (флаг Мальта).

В результате теплоход получил «небольшие повреждения винта, но ход не потерян», а «Азов Конкорд» потерял якорь с цепью, передает FleetMon.

При этом в Росморречфлоте отметили, что суда могут и далее выполнять свои задачи.

Напомним, в феврале многоцелевой разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise едва не столкнулся с российским военным транспортным судном «Кызыл-60» у северного побережья Турции.