Россия подала жалобу на УНИАН в ОБСЕ

МИД России подал жалобу в ОБСЕ на украинское агентство УНИАН, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Речь идет о публикации «У Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ».

Захарова, чьи слова УНИАН неверно интерпретировал в указанном материале, назвала публикацию фейком, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

«То, что они позволили сегодня – это переходит все границы. Мы уже отправили этот материал в Вену», – сказала представитель МИД России, пообещав «каждый раз выводить их на чистую воду».

В Facebook Захарова заявила, что «Роман Цимбалюк написал очередной фейк в поддержку действий СБУ». Обращаясь к Цимбалюку, Захарова заверила: «Роман, агрессии нет и не будет, хотя тебе очень хочется. Тогда, видимо, зарплату повысят, так как ты станешь первым «военным корреспондентом в тылу врага».