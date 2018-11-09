Японские истребители сопроводили пролетевший у границы российский Ил-38

Истребители Военно-воздушных сил Японии сопроводили российский патрульный Ил-38 у водной границы, сообщает Министерство обороны страны.

8 ноября Ил-38 подошел к западному берегу острова Хонсю, сообщает японское ведомство, передает РИА «Новости».

По тем же данным, российский самолет пролетел 1,2 тыс. километров с юга на север острова и вернулся на базу.

Отмечается, что границ Японии воздушное судно не нарушило.

В октябре японские истребители ВВС были подняты по тревоге для сопровождения Ил-38. Россия предварительно уведомила Японию о проведении стрельб в районе южных Курил.