Из-за российских Ил-38 Япония подняла по тревоге истребители

Объединенный штаб сил самообороны Японии сообщил, что истребители ВВС Японии поднимались по тревоге для сопровождения российских противолодочных самолетов Ил-38.

Российские самолеты совершили облет побережья Страны восходящего солнца в Японском море, не нарушая воздушного пространства Японии, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне Россия уведомила Японию о проведении стрельб в районе южных Курил.