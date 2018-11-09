Талибы назвали условие прямых переговоров с Кабулом

Представитель запрещенного в России движения «Талибан» на вопрос об условии прямых переговоров между боевиками и Кабулом заявил, что для урегулирования внутренних проблем необходимо решить вопрос присутствия внешних сил.

Представитель «Талибана», принимавший участие в переговорах в Москве, заявил, что «проблемы Афганистана имеют два измерения» – внешнее и внутреннее, передает РИА «Новости».

Если будут решены проблемы внешнего измерения, то можно будет разобраться и с вопросами внутреннего, в том числе в ситуации с конституцией, правами человека, оборотом наркотиков.

Он заявил также, что талибы выступают за решение проблем Афганистана через диалог, но вынуждены вести войну для своей защиты.

В свою очередь представитель Высшего совета мира Афганистана Эсхан Тахери заявил о готовности начать переговоры с движением «Талибан» без предварительных условий.

Встреча «Московского формата» по Афганистану состоялась 9 ноября в закрытом формате в Москве в «Президент-отеле». Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов.

Такой формат консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

Очередной раунд должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

Ранее, в октябре, прошли переговоры спецпредставителя США по Афганистану с талибами.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения «Талибан». Также влияние в стране имеет запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*».