Трехкратного олимпийского чемпиона арестовали за изнасилование подростка

Трехкратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Феликс Савон арестован на Кубе, его обвиняют в изнасиловании 12-летнего подростка, сообщают СМИ.

Источники утверждают, что он арестован 30 сентября. Огласке дело не придается. Утверждается, что инцидент с участием Савона не первый, но ранее его «прикрывали власти», передает ТАСС со ссылкой на СМИ.

Савон – чемпион летних Олимпиад в Барселоне, Атланте и Сиднее.