Украина заявила о попытках России «захватить новые территории»

Представитель Украины Игорь Прокопчук на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что Россия якобы «пытается захватить» новые территории на Украине.

«Россия вместо того, чтобы покинуть территорию Украины, вновь пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских боевиков, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка», – передает его слова УНИАН.

Он осудил желание провести в Донбассе выборы 11 ноября, назвав их «фейковыми».

Также Прокопчук обвинил Россию в препятствовании наблюдателям СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг в Донбассе.

«Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванные агрессивными действиями России против Украины», – заявил представитель Украины.

Между тем, украинские силовики нередко открыто заявляют о захвате территорий в Донбассе.