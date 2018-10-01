В ВСУ заявили о захвате новых территорий в Донбассе

Начальник пресс-центра «Операции объединенных сил» Украины Вячеслав Петровский опроверг информацию СМИ о том, что силы ВСУ с августа взяли под свой контроль более 10 квадратных километров территории в Донбассе.

«Информация, которую распространил сайт «Обозреватель» со ссылкой на меня, неверная. Я подчеркиваю, что с начала операции Объединенных сил украинские военные взяли под свой контроль 15 км территории. То есть полоса для обеспечения безопасности подразделений, которая обороняется от внезапных нападений противника, увеличилась на 15 км», – цитирует «Укринформ» Петровского.

Ранее украинский портал «Обозреватель» привел слова Петровского о том, что ВСУ с августа якобы захватили более 10 квадратных километров в Донбассе. В оперативном командовании ДНР его заявление назвали «сказкой».