В ВСУ заявили о «захвате» новых территорий ДНР

Начальник пресс-центра украинской «Операции объединенных сил» Вячеслав Петровский заявил, что ВСУ якобы захватили новые территории в Донбассе.

«Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км», – утверждает Петровский, передает «Обозреватель».

Между тем в оперативном командовании ДНР опровергли его заявление.

«Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона – непонятно. Скорее всего, это очередная сказка украинского командования о фейковых победах для поднятия боевого духа и для зарабатывания очередных званий», - сказал представитель командования ДНР, передает РИА «Новости».

В воскресенье в результате подрыва на противопехотной мине на окраине города Горловка погибли трое детей.