Член СПЧ заступился за поедавшего деликатесы Цеповяза

Член Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что в самом факте поедания деликатесов осужденным членом «банды Цапков» Вячеславом Цеповязом нет ничего предосудительного.

Он заявил, что СПЧ разберется в ситуации. Бабушкин сообщил, что Совет занимается вопросом привилегированного положения в отдельных колониях. Более того, член СПЧ Елена Масюк ранее выявляла в ряде СИЗО и колоний камеры, где заключенные содержатся на особых условиях, передает «Интерфакс».

Он добавил, что человек, который находится в обычных и облегченных условиях содержания, имеет право на такую платную услугу, как доставка еды из ресторана. Также в чайных комнатах, где проводится свидание с близким или родственником, доступна любая еда.

«Если человек честно работает на производстве, выполняет указания администрации, готовится к освобождению, ничего плохого не вижу в том, что у него на столе появился шашлык. Тюрьма – это не обязательно страдание и угнетение человеческого состояния, это, в первую очередь, подготовка к свободе», – подчеркнул Бабушкин.

Напомним, ранее в Сети появились фотографии, на которых приговоренный к 20 годам Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках, ест икру, шашлык и крабов. СК начал проверку по факту публикации этих фото. Цеповяз помещен в штрафной изолятор, также снизились его шансы на УДО.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с публикацией фотографий.

