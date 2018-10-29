Цеповязу сократили шансы на УДО

Осужденного по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза лишили всех благодарностей в колонии, что снижает его шансы на УДО, рассказала зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«По моей информации, Цеповязу отменили почти все объявленные ему благодарности, которые в теории позволили бы бандиту рассчитывать на УДО», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».

Она отметила, что сейчас ФСИН разбирается в ситуации, которую назвала возмутительной даже с точки зрения правозащитника.

По ее словам, это уже не первый случай, когда общественность узнает о «роскошном» образе жизни тюремных авторитетов.

«Да, икра, крабы, шашлыки – это возмущает. Но с точки зрения закона преступлением является наличие сотового телефона у осужденного. И как он у него появился, ФСИН уже очень скоро узнает», – отметила она.

Ранее в четверг замдиректора ФСИН Валерий Бояринев сообщал о планах на законодательном уровне запретить распространение мобильной связи на территории колоний.

В Сети появились фотографии, на которых приговоренный к 20 годам член банды Цапка Вячеслав Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках и ест икру, шашлык и крабовое мясо. Следственный комитет начал проверку по факту публикации этих фотографий. Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции ФСИН на эти фото.