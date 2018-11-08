ФСИН собралась заблокировать сотовую связь в колониях

В следующем году ФСИН планирует на законодательном уровне запретить распространение мобильной связи на территории колоний, заявил замдиректора ведомства Валерий Бояринев.

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», – заявил Бояринев. Он добавил, что ведомство «плотно работает» по этому поводу с Минкомсвязи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

Он отметил, что за полгода из колоний были изъяты около 10 тыс. сотовых телефонов при попытке передачи их заключенным. Против сотрудников, которые помогают проносить мобильные телефоны в исправительные учреждения, возбуждаются уголовные дела.

Сейчас по закону заключенным разрешено общаться 15 минут в день со стационарного телефона.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых приговоренный к 20-ти годам член банды Цапка Вячеслав Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках и ест икру, шашлык и крабовое мясо. Следственный комитет начал проверку по факту публикации этих фотографий.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции ФСИН на эти фото.