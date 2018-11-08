Медведев назвал нового исполнительного директора Фонда кино

Российский премьер Дмитрий Медведев назначил кинопродюсера Вячеслава Тельнова на должность исполнительного директора Фонда кино.

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Тельнова Вячеслава Николаевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино)», – приводит РИА «Новости» сообщение кабмина.

Ранее Тельнов возглавлял Департамент кинематографии Минкультуры России. А позже был назначен гендиректором Госфильмофонда.