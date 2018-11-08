Почти 200 человек эвакуировали в Оренбурге из-за пожара в детском центре

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Оренбурге из-за пожара в детском оздоровительно-образовательном центре «Город детства» эвакуировали 194 человека.

«Эвакуировано 169 детей, 25 человек обслуживающего персонала», – приводит РИА «Новости» слова своего источника.

Он также сообщил, что площадь возгорания составила 312 квадратных метров. Пожар начался в чердачном помещении.

О причинах возгорания пока не сообщается.