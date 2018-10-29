Якутянин стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в США

Житель Якутии, 71-летний Сергей Никифоров, получил золотую медаль в рамках чемпионата мира по пауэрлифтингу в Орландо, США.

Никифоров выступил среди ветеранов в весовой категории до 82,5 кг и в дисциплине «жим лежа». Спортсмен поднял штангу весом 130 кг, ему уступили более молодые соперники: 61-летний американец и 42-летний португалец, сообщает издание news.ykt.ru.

«Отец начал заниматься пауэрлифтингом после 40 лет, и это стало его большим увлечением. На чемпионате он немного не дотянул до рекорда мира – 135 кг, но, несмотря на это, доволен выступлением. Сегодня он выезжает домой», – сообщил его сын Гаврил Никифоров.

Добавим, что Никифоров – рекордсмен России по жиму лежа. Его рекорд – 160 кг в весовой категории 75 кг до 60 лет. Кроме того, он двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, серебряный призер Европы по пауэрлифтингу.

Ранее сообщалось, что российские тяжелоатлеты завоевали первое золото ЧМ после трехлетней дисквалификации.