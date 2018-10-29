Российские тяжелоатлеты завоевали первое золото ЧМ после трехлетней дисквалификации

Впервые после возвращения российских штангистов на международную арену россиянин Артем Окулов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике.

Чемпионат, где российский спортсмен занял первое место, прошел в Ашхабаде, пишет РИА «Новости».

Россиянин выступает в весовой категории до 89 кг. Во время выступления Окулов смог взять вес 372 кг, из них 166 кг – в рывке, а 206 кг – в толчке.

Серебро получил белорус Павел Ходасевич, который взял вес 371 кг: 169 кг – в рывке, 202 кг – в толчке. А на третьем месте оказался грузинский спортсмен Реваз Давитадзе, взявший аналогичный вес при 168 кг в толчке и 203 кг – в рывке.

В последний раз российские спортсмены участвовали в мировом первенстве в 2015 году, после чего были отстранены из-за нескольких положительных допинговых проб.

Ранее российский гимнаст Артур Далалоян принес уже второе золото на чемпионате мира в Дохе, заняв первое место в вольных упражнениях.