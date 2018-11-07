Поставщиками двигателей для российско-китайского самолета названы США или Британия

Американская компания General Electric и британский производитель Rolls Royce могут стать поставщиками двигателей для нового дальнемагистрального самолета CR929, разработкой которого занимается российско-китайское предприятие.

«Сейчас мы выбираем из двух поставщиков, между (семействами двигателей) GEnX General Electric и Trent 7000 Rolls Royce», – сказал один из двух главных конструкторов проекта Максим Литвинов, передает Reuters.

Он уточнил, что новый лайнер в конечном итоге должен получить российско-китайский двигатель.

«ОАК и Aero Engine Corporation of China (AECC) также совместно работают над созданием нового двигателя», – продолжил Литвинов.

Окончательное решение по поставщику силового агрегата будет принято к началу 2019 года, отметил конструктор.

Планируется отдавать предпочтение российским и китайским компаниям при выборе поставщиков, добавил Литвинов.

Напомним, широкофюзеляжный дальнемагистральный CR929 был анонсирован на авиасалоне China Airshow в Чжухае. Создателей лайнера заподозрили в плагиате на другой российский самолет.