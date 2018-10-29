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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Откуда взялась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»

Частные военные компании действительно воюют в Сирии. Вот только сообщения об их потерях чаще всего являются элементами информационной войныФото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Некоторые российские СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов вот уже который день пишут о «новых потерях россиян в Сирии». По данным изданий, погибли несколько представителей российских частных военных компаний – так называемых вагнеровцев. Легко убедиться, что эти сообщения не более чем вранье. Однако откуда и каким образом оно появилось? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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          Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомым   7 ноября 2018, 09:38
          Фото: Марина Лысцева/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности.

          Во вторник на авиасалоне в Чжухае «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») и «Китайская корпорация гражданского авиастроения» (COMAC) презентовали свой общий проект – полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Он предназначен для пассажирских перевозок и, как утверждается, целиком и полностью разрабатывается двумя этими корпорациями.

          Салон макета-красавца оснащен двумя рядами кресел первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел эконом-класса, включая современную развлекательную систему и внутреннее оформление в китайском и русском стилях, сочетающее комфорт и инновации.

          Российская и китайская корпорации еще год назад образовали совместное предприятие CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd.). Оно выполняет функцию оператора программы CR929, в том числе отвечает за производственную часть.

          На сайте ОАК отмечается, что макет, показанный в Чжухае, «позволяет продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам преимущество комфорта салона для пассажиров экономического класса по сравнению с самолетами аналогичного класса. Он также отражает концептуальный дизайн кабины самолета CR929».

          Между тем российское опытно-конструкторское бюро «Атом» в тот же день выступило с утверждением, что презентованный в Китае дизайн – это на самом деле его разработка. ОАК и COMAC ее позаимствовали, не уведомив авторов, заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД гендиректор и главный инженер ОКБ «Атом» Максим Кузин. По его версии, еще в 2015 году в Шанхае бюро представило на тендер свой проект, до мелочей напоминающий дизайн CR929, который с таким любопытством изучала публика на салоне в Чжухае.

          «Юридические меры мы предпринимать не будем, это совершенно бесполезно. Просто мы видим, на каком высоком уровне работы ведется подобная игра. Если подход с их стороны такой, то взаимодействие в будущем бесперспективно», – посетовал Кузин.

          Генеральный дизайнер «Атома» Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД не смог скрыть эмоций. «Как бы сказать помягче? Я нахожусь в изумлении от такой беспардонной наглости, – сказал он. – Это как минимум странно для такой серьезной организации, в которой работают такие серьезные участники, уважаемые люди. В глубине души я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка и просто, может быть, забыли нас уведомить, что мы участвовали в этой разработке».

          Маслов уверен, что сходство макета, представленного в Чжухае, с разработкой «Атома» «можно отследить практически» по всем элементам.

          «Мы увеличили место для каждого пассажира, вместительность салона увеличили. По всем очертаниям и формам, вплоть до обивки и подушки. Найди десять отличий, называется», – говорит он. А авторы макета, по словам Маслова, «поменяли некоторые элементы, ну и получили как бы свой дизайн».

          В ОАК, в свою очередь, возразили, что дизайн, прежде всего, вообще выполняли китайцы, а главное – ничего общего с дизайном самолета CR929 там не нашли.

          «Основную работу по разработке этого макета вели китайцы. Причем пока это только макет, – сказал газете ВЗГЛЯД один из профильных сотрудников ОАК. – Я не нахожу ничего общего. ОКБ «Атом» у себя на сайте разместило огромный материал со всеми картинками, со всеми мельчайшими подробностями, заявляя, что это не что иное, как дизайн фюзеляжного самолета. Этот материал видели не только китайцы, этот материал видел весь мир».

          Как бы то ни было, в суде данный спор, похоже, не будет решаться. Дело тут, видимо, не только и не столько в, как выразился Кузин, «высоком уровне» потенциальных ответчиков по делу. Просто добиться судебной победы по подобным делам, как правило, чрезвычайно сложно.

          «Дизайн – это такая вещь: ее очень удобно заимствовать,

          – говорит Маслов. – Немного видоизменяешь наклоны, углы и по факту получаешь другой дизайн. То есть это практически недоказуемо».

          И действительно, дела по плагиату, связанному с дизайном, особенно таких сложных объектов, как самолеты, традиционно считаются одними из самых сложных в юридической практике. Напомним, именно по этой причине в 70-е годы так и не состоялась тяжба по поводу сходства «Конкорда» с советским Ту-144, о которой много говорили в тогдашней прессе.

          Впрочем, не исключено, что «Атом» и производители самолета все-таки найдут какой-то компромисс, время пока есть. Пресс-служба ОАК приводит слова главного конструктора СR929 Максима Литвинова. Он напомнил, что сама программа по созданию самолета пока остается на стадии эскизного проектирования и отбора поставщиков основных систем и оборудования. Этот этап планируется завершить до конца следующего года. И только тогда определится окончательный облик самолета.

          Наверху – проект «Атома», внизу – российско-китайский самолет


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