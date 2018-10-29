Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности.

Во вторник на авиасалоне в Чжухае «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») и «Китайская корпорация гражданского авиастроения» (COMAC) презентовали свой общий проект – полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Он предназначен для пассажирских перевозок и, как утверждается, целиком и полностью разрабатывается двумя этими корпорациями.

Салон макета-красавца оснащен двумя рядами кресел первого класса, тремя рядами кресел бизнес-класса и четырьмя рядами кресел эконом-класса, включая современную развлекательную систему и внутреннее оформление в китайском и русском стилях, сочетающее комфорт и инновации.

Российская и китайская корпорации еще год назад образовали совместное предприятие CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd.). Оно выполняет функцию оператора программы CR929, в том числе отвечает за производственную часть.

На сайте ОАК отмечается, что макет, показанный в Чжухае, «позволяет продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам преимущество комфорта салона для пассажиров экономического класса по сравнению с самолетами аналогичного класса. Он также отражает концептуальный дизайн кабины самолета CR929».

Между тем российское опытно-конструкторское бюро «Атом» в тот же день выступило с утверждением, что презентованный в Китае дизайн – это на самом деле его разработка. ОАК и COMAC ее позаимствовали, не уведомив авторов, заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД гендиректор и главный инженер ОКБ «Атом» Максим Кузин. По его версии, еще в 2015 году в Шанхае бюро представило на тендер свой проект, до мелочей напоминающий дизайн CR929, который с таким любопытством изучала публика на салоне в Чжухае.

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«Юридические меры мы предпринимать не будем, это совершенно бесполезно. Просто мы видим, на каком высоком уровне работы ведется подобная игра. Если подход с их стороны такой, то взаимодействие в будущем бесперспективно», – посетовал Кузин.

Генеральный дизайнер «Атома» Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД не смог скрыть эмоций. «Как бы сказать помягче? Я нахожусь в изумлении от такой беспардонной наглости, – сказал он. – Это как минимум странно для такой серьезной организации, в которой работают такие серьезные участники, уважаемые люди. В глубине души я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка и просто, может быть, забыли нас уведомить, что мы участвовали в этой разработке».

Маслов уверен, что сходство макета, представленного в Чжухае, с разработкой «Атома» «можно отследить практически» по всем элементам.

«Мы увеличили место для каждого пассажира, вместительность салона увеличили. По всем очертаниям и формам, вплоть до обивки и подушки. Найди десять отличий, называется», – говорит он. А авторы макета, по словам Маслова, «поменяли некоторые элементы, ну и получили как бы свой дизайн».

В ОАК, в свою очередь, возразили, что дизайн, прежде всего, вообще выполняли китайцы, а главное – ничего общего с дизайном самолета CR929 там не нашли.

«Основную работу по разработке этого макета вели китайцы. Причем пока это только макет, – сказал газете ВЗГЛЯД один из профильных сотрудников ОАК. – Я не нахожу ничего общего. ОКБ «Атом» у себя на сайте разместило огромный материал со всеми картинками, со всеми мельчайшими подробностями, заявляя, что это не что иное, как дизайн фюзеляжного самолета. Этот материал видели не только китайцы, этот материал видел весь мир».

Как бы то ни было, в суде данный спор, похоже, не будет решаться. Дело тут, видимо, не только и не столько в, как выразился Кузин, «высоком уровне» потенциальных ответчиков по делу. Просто добиться судебной победы по подобным делам, как правило, чрезвычайно сложно.

«Дизайн – это такая вещь: ее очень удобно заимствовать,

– говорит Маслов. – Немного видоизменяешь наклоны, углы и по факту получаешь другой дизайн. То есть это практически недоказуемо».

И действительно, дела по плагиату, связанному с дизайном, особенно таких сложных объектов, как самолеты, традиционно считаются одними из самых сложных в юридической практике. Напомним, именно по этой причине в 70-е годы так и не состоялась тяжба по поводу сходства «Конкорда» с советским Ту-144, о которой много говорили в тогдашней прессе.

Впрочем, не исключено, что «Атом» и производители самолета все-таки найдут какой-то компромисс, время пока есть. Пресс-служба ОАК приводит слова главного конструктора СR929 Максима Литвинова. Он напомнил, что сама программа по созданию самолета пока остается на стадии эскизного проектирования и отбора поставщиков основных систем и оборудования. Этот этап планируется завершить до конца следующего года. И только тогда определится окончательный облик самолета.