Авианосная группа США преждевременно покинула учения в Норвегии

Американская авианосная ударная группа во главе с кораблем «Гарри Трумэн» раньше времени покинула район учений НАТО Trident Juncture 2018 у побережья Норвегии из-за сильного шторма в Северной Атлантике, сообщил командующий группы контр-адмирал Джин Блэк.

«Нужно знать, когда наступает время идти в укрытие или уходить с пути надвигающегося шторма. Нам пришлось покинуть учения несколько раньше, чем нам хотелось бы, поскольку на нас шел шторм с 30-футовыми (10-метровыми) волнами», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что авианосец «Гарри Трумэн» мог спокойно действовать в условиях Северной Атлантики и Норвежского моря, но крейсер и эсминцы из его группы ограничены в возможностях, как и суда обеспечения.

Между тем, к месту учений не смог прибыть также американский десантный корабль-док «Ганстон Холл», который получил повреждения, полученные во время шторма у берегов Исландии.