Анонсировано участие Путина в саммите ОДКБ

Президент Владимир Путин в четверг будет участвовать в саммите ОДКБ и встретится со своим коллегой, лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра и послезавтра Путин будет работать в Астане и в Петропавловске в Казахстане. Это будет и саммит ОДКБ и отдельная встреча с президентом Назарбаевым и затем уже пленарное заседание Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана», – сказал пресс-секретарь главы государства, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что такой формат встреч ранее показал свою эффективность, поэтому участники им активно интересуются.

15-й по счету Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет 9 ноября в казахстанском Петропавловске.

В среду Путин проведет встречу с министром культуры Владимиром Мединским и обговорит актуальные вопросы, рассказал Песков.

Также в среду глава государства проведет встречу с президентом «Деловой России» Алексеем Репиком.

«Вы знаете, что недавно Путин выступал на форуме «Опора России», также он общается и с «Деловой Россией». Направленность одна, неизменная, – приоритетное внимание президента вопросам развития малого и среднего бизнеса», – пояснил пресс-секретарь.