Трамп процитировал превозносящие его слова известных личностей

Взгляд
7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:22  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Что изменят результаты выборов в США для России

Эксперты отмечают, что явка на этих выборах была очень высокой, но демократы неумело воспользовались активностью избирателейФото: Lexi Browning/Reuters
По итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы впервые за восемь лет возвращают под контроль нижнюю Палату представителей. Но активное участие в кампании Дональда Трампа позволило республиканцам удержать верхнюю – Сенат. Как новый расклад сил скажется на позициях американского президента и его внешней политике, особенно в отношении России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Взбесившаяся печка Ивана-дурака давила все подряд

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Советский Союз на протяжении десятилетий был благой вестью о возможности альтернативы. В этом смысле конец Советского Союза – едва ли не главная и не понятно чем замещаемая травма современного мира. Мир потерял возможность иного. Подробности...
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Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Трамп процитировал превозносящие его слова известных личностей

          7 ноября 2018, 11:37

          Текст: Алина Назарова

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          Президент США Дональд Трамп по итогам промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter превозносящие его слова известных личностей.

          «Только пять раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал места в Сенате на дополнительных выборах. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти огромные победы», – процитировал Трамп в Twitter американского юриста и писателя Бена Стайна.

          Он также опубликовал слова телеведущего Дэвида Асмана. «Как демократы ответят на это? Подумайте о том, как его позиция с республиканцами улучшается – все кандидаты, которые выиграли сегодня вечером. Они осознают, насколько он важен из-за того, что он сделал, проводя кампанию для них. Они обязаны ему политической карьерой», – заявил Асман, передает РИА «Новости».

          В США 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей. 


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