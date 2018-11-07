Трамп процитировал превозносящие его слова известных личностей

Президент США Дональд Трамп по итогам промежуточных выборов в конгресс процитировал в Twitter превозносящие его слова известных личностей.

«Только пять раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал места в Сенате на дополнительных выборах. Господин Трамп обладает очарованием. Республиканцам невероятно повезло, что он у них есть, и я просто благоговею перед тем, насколько хорошо они сработали. Невероятно, все СМИ против него, атакуя его каждый день, а он вырывает эти огромные победы», – процитировал Трамп в Twitter американского юриста и писателя Бена Стайна.

Он также опубликовал слова телеведущего Дэвида Асмана. «Как демократы ответят на это? Подумайте о том, как его позиция с республиканцами улучшается – все кандидаты, которые выиграли сегодня вечером. Они осознают, насколько он важен из-за того, что он сделал, проводя кампанию для них. Они обязаны ему политической карьерой», – заявил Асман, передает РИА «Новости».

В США 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.