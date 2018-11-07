Самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива

Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США совершил разведывательный полет вблизи Керченского пролива, об этом свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.

Американский военный самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия во вторник и, встав в круг, на протяжении длительного времени курсировал на расстоянии приблизительно 35 километров к югу от входа в Керченский пролив. При этом самолет находился над международными водами Черного моря, передает «Интерфакс».

Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик ВМС США также совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.

Кроме того, во вторник патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе.