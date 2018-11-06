Подсчитан рост цен на бензин в России

Согласно данным Росстата, в России средняя розничная цена на бензин увеличилась за октябрь по сравнению с сентябрем на 0,4%.

Отмечается, что всего за первые девять месяцев 2018 года средняя розничная цена на бензин увеличилась на 9,3%, пишет РИА «Новости».

Резкий рост стоимости нефтепродуктов начал наблюдаться с середины весны 2018 года, когда средняя цена на бензин в России превысила 40 рублей за литр. В начале июня топливо стоило уже свыше 43 рублей. В связи с этим российское правительство договорилось с нефтяными компаниями о фиксировании цен на уровне 30 мая, пока по отрасли вырабатываются решения о поддержке.

31 октября 2018 года власти России и нефтяники договорились о фиксации оптовых цен на бензин и дизельное топливо без изменений объемов (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Согласно протоколу состоявшегося 31 октября совещания, что в январе 2019 года цена на бензин не будет увеличена более, чем на 1,7% для компенсации роста НДС на 2%. Также, начиная с февраля того же года, увеличение цены на топливо должно находиться «в пределах прогнозного (значения) среднегодового уровня инфляции».