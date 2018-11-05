По обрушившемуся в ХМАО мосту возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе Ханты-мансийского автономного округа, в результате которого погибли двое человек.

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, работники фирмы «Мостотряд 29» АО «Мостострой 11» пятого ноября демонтировали выведенный из эксплуатации мост. В результате обрушения двое рабочих погибли на месте, еще семеро получили травмы различной тяжести.

«Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, у него открытая черепно-мозговая травма, переломы конечностей, сейчас его оперируют. Шесть человек находятся в удовлетворительном и средней степени тяжести состоянии в травматологическом отделении больницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказали в Нефтеюганской окружной клинической больнице, передает ТАСС.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с экспертами-криминалистами из следственного управления округа.