Медведев: США сами пострадают от политики протекционизма

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что от протекционистской политики Вашингтона пострадает и экономика США.

По его словам, в последнее время предпринимались действия, направленные на то, чтобы задушить конкуренцию на мировых рынках, а систему свободного обмена товарами и услугами «поставить под очень жесткий контроль», передает ТАСС.

«Это и называется протекционизмом, когда одни страны пытаются отгораживаться от других стран, такого рода политику ведут ряд государств, наверное, самое крупное из них – это США, которые вводят всякого рода ограничения, пошлины в отношении Китая, ЕС и нашей страны», – отметил он.

Медведев выразил уверенность, что в конечном итоге «от этого пострадает и американская экономика».

По его словам, Россия продолжает считать, что «ничего лучшего (чем правила ВТО) человечество в этой сфере не выработало», передает РИА «Новости».

«Насколько я понимаю, такова позиция и руководителя Китайской народной республики. Да, эта система не идеальна, но она работает, и она обеспечивает конкуренцию в мире, свободное развитие экономик и соответствующих стран», – заявил он.

Ранее Медведев заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали новой реальностью мировой экономики, и призвал к ее либерализации.