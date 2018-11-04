У новой ракеты «Союз-ФГ» решено заменить все датчики разделения блоков

Датчики, которые дают команду на разделение и которые стали причиной аварии с кораблем «Союз МС-10», будут заменены на всех боковых блоках у ракеты «Союз-ФГ», которая отправится к МКС 16 ноября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Накануне из самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» на Байконур выехала бригада специалистов, которая 5 ноября проведет на ракете «Союз-ФГ» демонтаж датчиков, выдающих команду на разделение блоков, и вместо них установит новые», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что эти датчики находятся в верхней части каждого из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя. По окончании работы первой ступени ракеты они отдают команду на отделение блоков.

Источник добавил, что мера применена в качестве меры, повышающей надежность пуска, так как к самим датчикам по итогам разбора никаких претензий нет.

Старт ракеты «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» запланирован на 21.14 мск 16 ноября.

Ранее стало известно, что шток бокового блока рухнувшей ракеты «Союз-ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре. Перед этим причиной аварии ракеты, произошедшей 11 октября, назвали неправильную работу датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.