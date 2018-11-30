Путин подписал закон о трехлетнем федеральном бюджете

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019 – 2021 годы, в котором предусмотрено постепенное снижение профицита.

Доходы бюджета России в 2019 году запланированы на уровне 19,969 трлн рублей, расходы – 18,037 трлн рублей. Профицит составит 1,932 трлн или 1,8% ВВП, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Согласно прогнозу, ВВП составит 105,82 трлн рублей, инфляция не превысит 4,3%.

В следующие два года заложен рост доходов и расходов бюджета при постепенном сокращении профицита. Так, в 2020 году доходы составят 20,219 трлн, расходы – 18,994 трлн, профицит – 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП).

В 2021 году планируются доходы в 20,978 трлн, расходы – 20,026 трлн рублей. Профицит – 952 млрд рублей или (0,8% ВВП).

В эти два года ВВП прогнозируется в объеме 110,732 трлн и 118,409 трлн. Инфляция – не выше 3,8% и 4%.

Бюджетное правило предполагает, что дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния.

В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals более 41,6 доллара за баррель (всего ожидается 3,369 трлн рублей), в 2020 году – более 42,4 доллара за баррель (2,777 трлн), в 2021 году – более 43,3 доллара за баррель (2,632 трлн).

В целом рост ФНБ в течение трех лет должен составить с 3,8 до 11,4 трлн рублей (с 3,8% до 12% ВВП).

«Бумажный дефицит», который образуется после изъятия нефтегазовых сверхдоходов, будут закрывать в основном за счет внутренних заимствований. Чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) на 2019 год заложено в 1,705 трлн рублей, на 2020 год – 1,8 трлн, на 2021 год – 1,578 трлн.

В бюджете заложено размещение евробондов в объеме до 3 млрд долларов в год. Это принесет плюс в бюджет только в 2021 году. В 2019 году возможен выкуп евробондов на сумму до 4 млрд долларов, в 2020 году запланирован пик погашения ранее размещенных облигаций на 5,1 млрд долларов.

Ранее Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.