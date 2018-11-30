Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2018 года

Президент Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ увеличивает доходы бюджета на 1 трлн 874,7 млрд рублей – до 18 трлн 947,6 млрд рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов – на 1 трлн 582,2 млрд рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 млрд рублей – до 16 трлн 808,8 млрд рублей.

В результате профицит составит 2 трлн 138,7 млрд рублей, или 2,1% ВВП, передает РИА «Новости».

Помимо этого, перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 млрд рублей.