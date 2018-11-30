Эксперт: Народный фронт показал себя как живая динамичная организация

«ОНФ сильно омолодился, его новые сопредседатели – лидеры общественных организаций, это люди, за которыми стоят миллионы граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя новые назначения в руководстве фронта.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что кадровые изменения накануне на съезде ОНФ произошли в соответствии с расширением и масштаба самой организации, и ее задач.

«Исходя из масштаба поставленных задач, для достижения целей, сформулированных в майском указе, требуется привлечение к этому процессу самых широких слоев общественности. Совет ОНФ сильно омолодился, его сопредседатели – лидеры общественных организаций – люди, за которыми стоят миллионы граждан», – рассказал эксперт.

В руководство Фронта вошли лидеры общественного мнения, члены избирательного штаба Владимира Путина. В числе других сопредседателем ОНФ стал и Алексей Комиссаров, автор и куратор проекта «Лидеры России», отметил собеседник.

«С одной стороны, сделан акцент на движение в будущее, а с другой – посрамлены диванные эксперты, утверждавшие, что ОНФ – это безынициативная, изжившая себя конструкция, которая нужна только во время выборов. Это живая, динамично развивающаяся организация. Правда, у актива фронта не так хорошо с пиаром, потому что они считают ненужным тратить много времени и денег, чтобы рассказывать какие они хорошие. Активисты предпочитают тратить время на реальный контроль и работу», – заключил Мартынов.

О том, как проходило обновление руководства Фронта, подробно писала накануне газета ВЗГЛЯД. Стало больше задач – расширился и состав штаба, он увеличен с 57 до 68 человек. Число сопредседателей увеличилось с трех до пяти. Здравоохранение обозначено президентом в качестве одного из ключевых нацпроектов – и сопредседателем штаба стал выдающийся врач, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В состав штаба вошли руководитель ключевого проекта последнего времени «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров. На повестке дня цифровая экономика и обеспечение информационной «связности» страны – и в состав штаба включена ведущий представитель IT-отрасли Наталья Касперская.

«Новые сопредседатели ОНФ – это члены команды президента, которые были сопредседателями его избирательного штаба либо доверенными лицами. По сути, все новые сопредседатели штаба представляют сферы жизни общества, которые напрямую связаны с национальными проектами», – заметил в беседе с коллегами из ТАСС политолог Павел Данилин. Действительно, включенные в Центральный штаб гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева были сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах. А доктор Рошаль и ответственный секретарь «Поискового движения» Елена Цунаева были доверенными лицами Путина во время той же кампании.

Сделав успешную карьеру в рамках Фронта, из него ушли сопредседатели предыдущего периода, назрела необходимость обновления руководства, надо придать Фронту новую энергию и обеспечить нормальную управляемость, поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Пришли люди, зарекомендовавшие себя как общественники в различных сферах, – в основном в социальных. Это не политика, к которой ОНФ никогда не тяготел. Фронт закрывал социальные вопросы – такие как образование, саморазвитие, здравоохранение», – пояснила Соколова.

По словам Соколовой, у фронта наработан большой багаж проектов по гражданскому контролю, который не потеряет своей актуальности.

«Эта функция сейчас очень востребована, в том числе в связи с реализацией национальных проектов, – майского указа о национальных приоритетах развития. Эти проекты опираются на идеи самореализации человека, улучшения качества жизни человека, на том, что рядовые россияне ощутили на себе их результаты», – сказала политолог.

«ОНФ займется контролем за исполнением этого указа и нацпроектов, чтобы добиваться реального результата, а не какой-то там специфической бюрократической отчетности», – добавила Соколова.