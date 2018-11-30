В российских банках обнаружили тайных скупщиков валюты

ЦБ разослал в российские банки письма с сообщением об увеличении числа кредитных организаций, вовлеченных в сомнительные валютно-обменные операции с наличными; при этом сделки проводятся физлицами.

Отмечается, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ.

Валюта покупается на крупную сумму – как правило, не меньше 100 тыс. долларов за раз; сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Имеются и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

По обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка: они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, но не в таких объемах.

На данный момент не выяснено, кем являются люди, покупающие наличную валюту на такие суммы.