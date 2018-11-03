Госдеп ответил на обвинения в провоцировании гуманитарной катастрофы на юге Сирии

Госдепартамент Соединенных Штатов после обвинений со стороны России в провоцировании гуманитарной катастрофы на юге Сирии прокомментировал ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

В Госдепе приветствовали «сообщения о том, что ООН наконец-то смогла доставить гуманитарную помощь в «Эр-Рукбан», отметив роль России в работе с сирийским правительством и представителями ООН «для доставки гуманитарной помощи и выдачи разрешений, необходимых для передвижения конвоя», передает ТАСС.

Ранее в субботу глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что российские военнослужащие обеспечили безопасность гуманитарного конвоя ООН, сопроводив его из Дамаска до лагеря беженцев «Эр-Рукбан», с воздуха конвой прикрывали два вертолета Ми-8АМТШ («Терминатор») и один Ми-24.

В состав гуманитарного конвоя вошли более 100 транспортных средств – бронеавтомобили, грузовики, машины обеспечения скорой помощи.

По данным ООН, гуманитарный конвой был загружен продуктами питания, продовольственными товарами, медикаментами, предметами первой необходимости.

Напомним, в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил американских военных в подготовке боевиков из числа голодающих сирийцев в лагере беженцев «Эр-Рукбан» на юге провинции Хомс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что на юге Сирии, в районе Ат-Танф и лагеря беженцев Рукбан, Соединенные Штаты создали зону, куда не допускается гуманитарная помощь, однако откуда периодически совершают вылазки боевики.