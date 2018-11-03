Жертвами авиаударов коалиции в сирийском Хаджине стали 15 человек

По меньшей мере 15 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на корреспондента уточняет, что большинство жертв – женщины и дети, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе авиация международной коалиции во главе с США нанесла авиаудары по деревне Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, погибли пять мирных граждан.

Между тем, в Минобороны заявили об использовании коалицией запрещенных боеприпасов в Сирии.