Самолет ВВС США заметили у Калининградской области

Проводящий разведку самолет RC-135V американских ВВС был замечен у границ Калининградской области.

Самолет с бортовым номером 64-14846 поднялся с британской авиабазы Милденхолл и во время полета самолет находился в воздушном пространстве Польши, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

По данным Минобороны, за неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.