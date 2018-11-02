Российские истребители совершили четыре вылета на перехват

За неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы, сообщает официальный печатный орган Минобороны России.

По данным инфографики газеты ВС России «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 17 летательных аппаратов.

Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

За прошлую неделю самолеты ВКС восемь раз вылетали на перехват иностранных самолетов.