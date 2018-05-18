Самолеты ВКС совершили восемь вылетов на перехват

За неделю самолеты ВКС восемь раз вылетали на перехват иностранных самолетов, сообщает официальный печатный орган Минобороны России.

Замечено 14 иностранных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку у границ России. Воздушное пространство России не нарушалось, следует из инфографики, опубликованной в «Красной звезде».