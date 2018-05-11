Самолеты ВКС за неделю совершили четыре вылета на перехват

Российские ВКС в течение недели совершили четыре вылета на перехват иностранных самолетов, сообщает официальный печатный орган Министерства обороны России.

Как следует из инфографики, опубликованной в «Красной звезде», воздушную разведку у российских границ вели девять летательных аппарата. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Напомним, майор ВКС России в отставке Виталий Соколовский сравнил разведывательную деятельность иностранных самолетов у границ России с похожей ситуацией, возникшей в конце 1930-х годов из-за немецких разведчиков.