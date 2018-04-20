Активную разведку у границ России сравнили с приемами нацистской Германии

Майор ВКС России в отставке Виталий Соколовский сравнил разведывательную деятельность иностранных самолетов у границ России с похожей ситуацией, возникшей в конце 1930-х годов из-за немецких разведчиков.

«Если вспомнить Великую Отечественную войну, то где-то в 1938 году немецкие самолеты периодически летали вдоль наших границ, залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года началась война. Поэтому это ненормально. И хочется задать вопрос нашим «партнерам»: на каком основании они летают вдоль наших границ и что-то разведывают?», – цитирует НСН Соколовского.

По его словам, разведывательные самолеты, появляющиеся у границ России, – «это уже ненормально».

Российские ВКС в течение прошлой недели совершили четыре вылета на перехват иностранных самолетов. За этот период было замечено 18 иностранных самолетов возле рубежей России, сообщали в Минобороны.