Самолеты ВКС за неделю совершили четыре вылета на перехват

Российские ВКС в течение недели совершили четыре вылета на перехват иностранных самолетов, сообщает официальный печатный орган Министерства обороны России.

Как следует из инфографики, опубликованной в «Красной звезде», за неделю воздушную разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.