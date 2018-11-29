«Зенит» и «Краснодар» одержали победу в матчах группового этапа Лиги Европы

В домашних матчах пятого тура группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» обыграл датский «Копенгаген», а футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисаром».

«Зенит» обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0, досрочно выйдя в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Единственный гол в матче на 59-й минуте встречи забил Роберт Мак, передает ТАСС.

Тем временем «Краснодар» победил «Акхисар» со счетом 2:1. В составе российской команды отличились Юрий Газинский и Ари, у гостей смог забить Сержиньо. После победы «Краснодар» поднялся на первое место в группе J.

В заключительном туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Севильей» 13 декабря, в тот же день «Зенит» на выезде сыграет со «Славией».

Ранее в четверг московский «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.