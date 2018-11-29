«Спартак» проиграл «Рапиду» в домашнем матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Москвичи уступили игрокам австрийского клуба со счетом 1:2, передает ТАСС.

У гостей отличились Мерт Мюлдюр и Филип Шобесбергер. У «Спартака» смог забить Зе Луиш.

На 70-й минуте встречи на поле прорвался агрессивно настроенный болельщик «Спартака», который подбежал к капитану команды Денису Глушакову, между ними произошла небольшая стычка, полузащитник оттолкнул болельщика, после чего фаната увели с поля стюарды.

После матча объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» выступило с заявлением, в котором было сказано, что фанаты считают Глушакова «неприемлемым в качестве игрока и капитана команды».

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с «Вильярреалом». «Рапид» примет «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 13 декабря.

Напомним, накануне московский «Локомотив» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл турецкий «Галатасарай», сохранив шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.