«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл турецкий «Галатасарай», сохранив шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Москвичи одержали победу со счетом 2:0, которая для «Локомотива» стала первой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, передает ТАСС.

У «Локомотива» отличился Владислав Игнатьев. Помог российской команде Райан Донк, забивший автогол в ворота «Галатасарая».

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Шальке», а «Галатасарай» примет «Порту». Обе встречи состоятся 11 декабря.

В случае победы над «Шальке» россияне могут занять итоговое третье место в группе, которое дает право выступить в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, во вторник ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.