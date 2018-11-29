Стоимость нефти WTI начала расти более чем на 3%

По данным торгов, сегодня вечером стоимость на нефть марки WTI начала расти более чем на 3%, хотя утром она достигала минимальной отметки с октября 2017 года.

На 19.44 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,17% и составляла 60,38 долларов за баррель. А стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,28% и доходила до 51,95 долларов, пишет РИА «Новости».

В четверг утром цена на нефть WTI опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые за 13 месяцев. В последний раз она достигала похожих значений 10 октября прошлого года.

Ранее сообщалось, что цены на нефть обновили свой минимум с октября 2017 года.