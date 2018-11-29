Россия поставила антирекорд по числу новых случаев заражения ВИЧ

Россия оказалась на первом месте по числу новых случаев заражения ВИЧ среди европейских стран по итогам 2017 года, следует из данных доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2017 году в европейском регионе было зарегистрировано почти 160 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, из них 130 тысяч приходится на Восточную Европу, передает ТАСС.

В России зафиксировали 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ, причем 53% – на последней стадии заболевания.

Второе место в этом списке заняла Украина (37 случаев на 100 тыс. населения), третье – Белоруссия (26,1 случая), за ними следует Молдавия (20,6 случаев).

Самые низкие показатели – в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.

Отмечается, что в странах Восточной Европы в 59% случаев вирус передавался при гетеросексуальных половых контактах, в 37% случаев – при инъекционном употреблении наркотиков.

Еще 3% случаев приходятся на гомосексуальные половые контакты, 0,5% – на передачу вируса от матери ребенку.

Одной из причин постоянного увеличения случаев заболевания названа поздняя диагностика.

Рост числа новых диагнозов ранее был характерен для Европы, но в 2017 году темпы замедлились. Так, в 2008-2017 годах число новых случаев увеличилось на 68% по сравнению с ростом на 95% в 2007-2016 годах.

Примерно 70% новых случаев заболевания в 2017 году в Европе приходится на мужчин.

Ранее в департаменте здравоохранения объяснили рост заболеваемости ВИЧ в Москве повышением ее выявляемости среди мигрантов из-за включения в статистику данных Миграционного центра.