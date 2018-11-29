В Госдуме усомнились в эффективности запрета на курилки в аэропортах

Действующий запрет на курительные комнаты в аэропортах не влияет на желание людей бросить привычку, считает первый зампредседателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

«Мы на комитете раньше поддержали предложение о возврате курительных комнат в аэропорты, но не поддержал Минздрав», – цитирует Ефимова РИА «Новости».

Он отметил, что не понимает позицию ведомства. «Это же отдельная комната, если люди курят, то пусть там и курят. Из-за того, что такой комнаты нет, они же не бросят курить», – сказал он.

По его мнению, запрет не способствует уменьшению числа курильщиков. Эффективнее было бы воспитывать детей так, чтобы не курили, занимались спортом и вели здоровый образ жизни. Более того, считает он, цена на сигареты должна быть высокой.

Напомним, ноябре 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект о создании специально выделенных изолированных помещений для курения в аэропортах. В мае комитет Госдумы по охране здоровья направил его на доработку.

Законопроект поддерживает Минтранспорта, так как запрет не привел к желаемым результатам.