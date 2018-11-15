Кремль объяснил отказ Путина говорить с Порошенко

Запрос со стороны Киева о телефонном разговоре президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным в Керченском проливе действительно был, однако переговоры не состоялись, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Запрос был, но разговор не состоялся», – передает его слова РИА «Новости».

Ушаков добавил, что при подготовке таких контактов оценивается ряд факторов, в том числе совместимость графиков. Анализируются и цели, которые стоят перед той или иной стороной перед разговором.

«С учетом этого запрос был, а разговора не было», – сказал он.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что разговора Путина и Порошенко не было. Так он прокомментировал слова украинского лидера о том, что тот якобы запросил разговор с президентом России, но не получил ответа.

В среду Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.